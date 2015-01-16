Российские наемники накрывают "киборгов" артиллерией, а в Донецк движется "конвой" снабжения

Из района Ясиноватой и Куйбышевского района Донецка по позициям украинских "киборгов" в донецком аэропорту и гражданским объектам работают артиллерийские группы российских войск и террористов.

Об этом сообщает народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Огневые удары периодически наносятся по позициям украинских войск в районе Авдеевки и донецкого аэропорта. Отмечается наличие пехотного прикрытия. Также в результате обстрелов отмечены попадания по объектам Авдеевского коксохимического завода (не менее 10 попаданий в течении 3-х суток).

Кроме того, по информации эксперта, по направлению к Донецку через Снежное и Амвросиевку продолжают следовать конвои снабжения российских войск. Зафиксировано до 15-20 тентованых грузовиков в сутки. Некоторые колонны следуют в сопровождении бронетехники и пехотных подразделений российских наемников и террористов", - пишет Тымчук.

Напомним, ранее Тымчук сообщал о том, что "киборги" уничтожили 4 машины бронетехники, боевики также понесли потери в живой силе и заставили россиян отойти в район Спартака.