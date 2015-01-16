Мясорубка в аэропорту: сотню десантников превратили в "груз 200" для Пскова и Костромы - соцсети

Российское командование продолжает бросать псковских и костромских десантников, также спецназовцев ГРУ в самоубийственные атаки на донецкий аэропорт. Во время последних штурмов они потеряли убитыми более сотни человек, еще полторы сотни – ранены.

Об этом со ссылкой на данные перехвата сообщений военных РФ пишет блогер Олег Ярчук.

"Р-н н.п. Донецк, аэропорт. Уточненные данные о потерях 234-го десантно-штурмового полка 76-й ДШД "200" – 53, "300" – 71 ТМН – 6.

Р-н н.п. Донецк, аэропорт. Уточненные данные по потерям подразделений 22-й отдельной бригады ГРУ ГШ РФ (в/ч 11659, Ростовская область) "200" – 12, "300" – 25 ТМН – 1.

Р-н н.п. Донецк, аэропорт. Уточненные данные по потерям подразделений 331-го парашютно-десантного полка 98-й дивизии ВДВ РФ (Кострома) "200" – 38, "300" – 42 ТМН – 5", – цитирует сообщение россиян Ярчук.

По данным блогера, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе по состоянию к утру 16 января 2015 года составили: убитыми 5400, ранеными – 21507 и пропавшими без вести – 2683 человек.

Напомним, что в бою за донецкий аэропорт 175-я отдельная разведрота 76-й дивизии была почти уничтожена – ее потери убитыми составили более двух десятков человек, не считая раненых и пропавших без вести.

Также напомним, что ранее в боях за донецкий аэропорт российские десантники из Иваново и Ульяновска понесли значительные потери – у них десятки убитых.

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