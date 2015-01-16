Гройсман назвал 16 января "черным днем" в истории Украины и парламента

16 января является "черным днем" в истории Украины и украинского парламентаризма.

Об этом сказал спикер парламента Владимир Гройсман, пишет УНИАН.

Он напомнил, что год назад Верховная Рада приняла законы, которые "уничтожали наше государство, демократию и свободу, которые привели к гибели мирных граждан".

Как известно, 16 января 2014 года на то время провластные фракции парламента VII созыва приняли "в ручном режиме" ряд законов, ограничивающих конституционные права и свободы граждан.

В частности, Верховная Рада ужесточила ограничения на проведение массовых акций, амнистировали бойцов спецподразделения МВД "Беркут", которые били мирных демонстрантов, ввела ответственность за клевету и жестко регламентировала деятельность СМИ.

Эти законы были реакцией режима Януковича на самые массовые за всю историю независимой Украины протесты, и спровоцировало новый виток противостояния власти с народом. Украинцы окрестили законы "драконовскими", "диктаторскими" и "полицейскими".

28 февраля Верховная Рада отменила эти репрессивные законы.

За принятие "дикторских" законов сих пор никто не наказан.

Против бывших народных депутатов Украины от Партии регионов Игоря Калетника и Владимира Олийныка, которые 16 января 2014 года сфальсифицировали результаты голосования за "диктаторские" законы, открыто производство за злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364) и служебный подлог (ч. 2 ст. 366) Уголовного кодекса, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Они объявлены в розыск.