Добкин о бегстве Януковича: рассчитывал вернуться, иначе бы сжег Межигорье

Беглый экс-президент Виктор Янукович выдвигаясь из Киева в Харьков, не собирался бежать из страны. Максимум он хотел отсидеться пару дней подальше от столицы.

Такое мнение высказал экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин в интервью LB.ua.

По его словам, Янукович не производил впечатления человека, ударившегося в бега.

"Он стопроцентно рассчитывал вернуться. Если бы он знал, что не вернется, он бы взорвал Межигорье, сжег его, уничтожил. Так оно ему было дорого", - заявил Добкин.

Он "сломался" только сутки спустя – на взлетно-посадочной полосе донецкого аэропорта, когда его "Фалькон" не выпустили в Россию. В тот момент он по-настоящему "поплыл".

"Да, он был уверен в этом (в том, что Майдан разойдется после подписания мирного соглашения). Более того, я же говорю, что он адекватно ситуацию не воспринимал - он и до этого соглашения считал, что стоит ему пальцами щелкнуть - Майдан разойдется сам собой. Тем не менее, Янукович, подписав договор с оппозицией, идет на серьезные уступки. Он - вдумайтесь - соглашается на досрочные президентские выборы. Это же не просто так, правда? Очевидно, у него были какие-то договоренности, гарантии, он на что-то рассчитывали и вот это действие - подписание "мировой" - было лишь одной ступеней реализации плана.

Но, что вышло по факту? Западные страны воспринял "мировую" однозначно: они добились, чего хотели, Янукович "поплыл" - согласился на досрочные президентские. Восток страны посчитал соглашение свидетельством слабости Президента.

Мой вывод: его кто-то убедил это сделать. Убедил, опять-таки, под гарантии.

Он же все время повторял: только без применения силы, без убийств, мы все уладим, все образуется. В ночь с пятницы на субботу он был уверен, что Майдану просто еще не дали команду разойтись. И вот до этого момента ему из столицы лучше уехать. Так он появился в Харькове. Он не был готов к отъезду", - отметил Добкин.

По словам Добкина он не захотел выпускать Януковича на съезд в Харькове, опасался публичного позора. "Представьте: семь десятков телекамер – наших и российских. В зале – сотни делегатов, все читают интернет, все понимают, что происходит и вот выходит Виктор Федорович и выступает так, как будто ничего не произошло. Если честно, я боялся, что его, как минимум, освистают. Это - как минимум.

И все это – под камеры, в Харькове…. Ну, представь, какие последствия для партии…

Он был не в адеквате. И я – для его же блага – постарался его изолировать.

Понимаете, когда мы только приехали в резиденцию, начали разговор, он еще был такой напыщенный, ну как обычно – монументальная скала такая, неприступная. Но уже потом, после всех этих ночных звонков, после нашего разговора, это был маленький съежившийся человек", - говорит экс-губернатор.

Как известно, Янукович находится в России, где несколько раз выступал на пресс-конференциях и заявлял, что считает себя законным президентом Украины.