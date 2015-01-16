В штабе АТО рассказали о боях на Донбассе: противнику дали отпор, он понес потери

В пятницу, 16 января, между террористами и силовиками произошли бои вблизи населенных пунктов Марьинка и Орлово-Ивановка Донецкой области, противник понес потери.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что первое боевое столкновение произошло в полдень.

"…вблизи Орлово-Ивановки состоялось боевое столкновение. Боевики пошли в наступление при поддержке минометов и танков. Наши воины атаки бандформирований успешно отбили, нанеся им потери", - говорится в сообщении.

Еще один бой произошел позже - в 15:10 недалеко от города Марьинка. Обратим внимание, что он был непродолжительным по времени, украинские военные дали отпор противнику.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики пытались оттеснить защитников донецкого аэропорта (за стойкость их называют "киборгами") из нового терминала, бои за стратегический объект продолжаются.