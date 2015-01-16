Геращенко рассказал, сколько боевиков воюет на стороне ЛНР

Нардеп Антон Геращенко заявил, что на стороне самопровозглашенной "Луганской народной республики" воюет 17 тыс. боевиков.

Об этом он сообщил в эфире "5 канала", пишет РБК-Украина.

"В "Луганской народной республике" числится бойцов 17 тыс. человек", - отметил народный избранник.

"Это количество "казаков", ЛНР и прочих товарищей. Это цифра проверенная, известная по данным нашей разведки", - добавил Геращенко.

По его словам, в Луганской области у боевиков есть большое количество военной техники. "Чтобы не было ни у кого иллюзий, нам предстоит тяжелый, опасный враг, который имеет огромное количество военной техники", - сказал нардеп.

В частности, по его данным, под Луганском сейчас находится 84 танка. Однако у них нет своих экипажей. "Техника России наводнила за последний месяц ЛНР и ДНР", - сказал он.

При этом Геращенко сообщил, что не обладает точными данными о количестве боевиков в самопровозглашенной "Донецкой народной республике". "По ДНР у меня точной цифры нет... Но думаю, что эти цифры примерно сопоставимы", - отметил народный избранник.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что на оккупированной части Донбасса развернута военная группировка в составе более 36 тыс. человек, из которых 8,5 тыс. - регулярные войска РФ.