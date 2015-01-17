Боевики всю ночь накрывали донецкий аэропорт и ближайшие поселки из "Градов"

Нарушая "режим тишины" в зоне антитеррористической операции боевики продолжают обстреливать позиции силовиков и мирные населенные пункты. Начиная с 18.00, наемники 44 раза открывали огонь, применяя тяжелое вооружение. В целом же за минувшие сутки боевики 82 раза обстреляли позиции силовиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, эпицентром напряженности остается Донецкий аэропорт, который удерживают украинские военные. В течение ночи наемники обстреливали его из стрелкового оружия, минометов и артиллерии.

Также из артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреливались и ближайшие к аэропорту населенные пункты, больше всего из которых пострадали Пески и Тоненькое.

На других направлениях боевики трижды накрыли "Градом" Попасную, что неподалеку от Дебальцево, Каменку и Редкодуб Донецкой области, а в Луганской области - Нижнетеплое, Крымское и Счастье.

"В целом же за сутки боевики 82 раза обстреляли позиции сил АТО", - говорится в сообщении штаба АТО.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщали, что 16 января, в зоне АТО на Донбассе боевики продолжили нарушать "режим тишины", 37 раз обстреляв позиции украинских военных.

Больше о ситуации на Донбассе и в донецком аэропорту читайте в спецтеме "Главреда".

видео: Військове телебачення України