Бойня в донецком аэропорту: уничтожены двое российских танкистов, трое ранены - блогер

Подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й ОФ ВВО, которые прибыли в донецкий аэропорт, были накрыты мощным огнем украинскими военными и понесли потери.

Об этом со ссылкой на данные перехвата сообщений военных РФ пишет блогер Олег Ярчук.

"Р-н н.п. Донецк, аэропорт. Во время выполнения поставленных задач подразделениями 5-й отдельной танковой бригады 36-й ОФ ВВО в результате обстрела со стороны ВСУ "200" -2, "300" - 3", - пишет блогер.

По данным блогера, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе по состоянию к вечеру 16 января 2015 года составили: убитыми 5444, ранеными - 2228 и пропавшими без вести - 2712 человек.

Напомним, что ранее в боях за донецкий аэропорт российские десантники из Иваново и Ульяновска понесли значительные потери – у них десятки убитых.

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