Боевики несут тяжелые потери в донецком аэропорту: "киборги" отразили все атаки, карта зоны АТО

Врачи оказывают квалифицированную медицинскую помощь раненым "киборгам".
Продолжается противостояние в донецком аэропорту. Боевики атаковали позиции украинских войск в районе нового терминала и метеовышки аэропорта. Наши военнослужащие отражают атаки террористов, нанося им тяжелые потери.
Такие данные обнародовал спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
По его словам, военные врачи Днепропетровского военного госпиталя оказывают квалифицированную медицинскую помощь раненым "киборгам".
Для качественного лечения и реабилитации защитников Украины военный госпиталь полностью обеспечен всеми необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием, отметил Лысенко.
Как сообщал ранее "Главред", в соцсетях появилась и нформация о том, что 17 января, боевики снова грозились взять донецкий аэропорт, но получили мощный отпор от украинских защитников. Около 20 "киборгов" были ранены.
Ранее в СНБО отмечали, что Россия цинично использует Донбасс как полигон для испытания нового вооружения, не считаясь с возможными жертвами среди мирного населения.
Также за минувшие сутки в зоне антитеррористической операции погибли трое украинских военных.