Боевики несут тяжелые потери в донецком аэропорту: "киборги" отразили все атаки, карта зоны АТО

Продолжается противостояние в донецком аэропорту. Боевики атаковали позиции украинских войск в районе нового терминала и метеовышки аэропорта. Наши военнослужащие отражают атаки террористов, нанося им тяжелые потери.

Такие данные обнародовал спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, военные врачи Днепропетровского военного госпиталя оказывают квалифицированную медицинскую помощь раненым "киборгам".

Для качественного лечения и реабилитации защитников Украины военный госпиталь полностью обеспечен всеми необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием, отметил Лысенко.

Как сообщал ранее "Главред", в соцсетях появилась и нформация о том, что 17 января, боевики снова грозились взять донецкий аэропорт, но получили мощный отпор от украинских защитников. Около 20 "киборгов" были ранены.

Ранее в СНБО отмечали, что Россия цинично использует Донбасс как полигон для испытания нового вооружения, не считаясь с возможными жертвами среди мирного населения.

Также за минувшие сутки в зоне антитеррористической операции погибли трое украинских военных.