Москаль договорился о перемирии в Луганской области на Крещение

В воскресенье и понедельник на Луганщине может быть установлен режим тишины. Предварительное согласие на это письменно задекларировали руководитель самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий и председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

Об этом передает ТСН.

На имя Москаля пришло письмо с предложением почтить праздник Крещения Господня прекращением огня 18 и 19 января. На что руководитель Луганщины письменно ответил, что украинская армия придерживается минских договоренностей и открывает лишь ответный огонь, сказано в сообщении.

Поэтому если со стороны подконтрольных Плотницкому бандформирований не будут осуществляться обстрелы, то, соответственно, встречного огня никто не откроет, подчеркивается в материале.

Напомним, ранее в Генштабе заявили о скором подписании протокола о полном прекращении огня на Донбассе.