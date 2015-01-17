Москаль договорился о перемирии в Луганской области на Крещение

В воскресенье и понедельник на Луганщине может быть установлен режим тишины.
Об этом передает ТСН.
На имя Москаля пришло письмо с предложением почтить праздник Крещения Господня прекращением огня 18 и 19 января. На что руководитель Луганщины письменно ответил, что украинская армия придерживается минских договоренностей и открывает лишь ответный огонь, сказано в сообщении.
Поэтому если со стороны подконтрольных Плотницкому бандформирований не будут осуществляться обстрелы, то, соответственно, встречного огня никто не откроет, подчеркивается в материале.
Напомним, ранее в Генштабе заявили о скором подписании протокола о полном прекращении огня на Донбассе.