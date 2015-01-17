Силовики расширяют зону контроля вокруг аэропорта: вывезены раненые и тела погибших

Из аэропорта Донецка вывезли 3 погибших и 23 раненых украинских бойцов, сообщил советник Президента Украины Юрий Бирюков.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Очень кратко, связь - редкое говно, глушат. На 20:00, ДАП.

1) Вывезли 23 раненых и 3 погибших.

2) Арта работает с обеих сторон, наши работают на упреждение по данным разведки.

3) Расширяется зона контроля вокруг ДАП.

4) Район плотно контролирует РЭБ, поэтому нет связи.

5) Утром часть боевиков дезертировала. Но их тут тьма, пока по прежнему очень горячо.

6) На 20:00 арта утихла. Ситуация слегка замерла", написал Бирюков.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики за день 43 раза обстреляли позиции сил АТО: били артиллерией и "Градами".

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в спецтеме "Главреда".