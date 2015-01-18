Штаб АТО: украинские военные не продвигаются внутрь Донецка

Информация о продвижении украинских войск вглубь Донецка не соответствует действительности.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

"В настоящее время в аэропорту относительное затишье, ситуация контролируется нашими военными. Информация, по продвижению наших войск в глубину Донецка не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в штабе сообщили, что украинские военные в аэропорту провели "активные действия, направленные на подавление огневых средств противника, которые вели огонь по защитникам аэропорта, и установление контроля над территорией аэродрома".

Напомним, ранее военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что украинские военные вошли в пределы Донецка и продвинулись на два километра вглубь города.