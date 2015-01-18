Москаль: автобусное и грузовое сообщение с ЛНР будет полностью перекрыто уже завтра

Автобусное и грузовое сообщение Луганской области с районами, оккупированными боевикамами ЛНР, с понедельника, 19 января, будет полностью запрещено.

Об этом заявил глава Луганской ОГА Геннадий Москаль, передает "Интерфакс-Украина".

"Запрет связан с резким обострением боевой обстановки и постоянными обстрелами боевиками нашей территории, которые приводят к гибели мирных жителей, в том числе пассажиров автобусов и другого автотранспорта", - говорится в сообщении.

Также Москаль подчеркнул, что пункты пропуска на границе соприкосновения с ЛНР по направлениям "Луганск - Счастье - Новоайдар", "Луганск - Станица Луганская - Широкий" и "Лисичанск – в сторону временно оккупированных территорий Луганской области" с понедельника для автобусов и грузовых автомобилей будут закрыты.

"Запрет не касается медицинского, спасательного транспорта, автомобилей, предоставляющих ритуальные услуги, а также некоторых других категорий спецтранспорта. Легковые автомобили после соответствующих проверок через названные пропускные пункты пока будут пропускать", - отмечается в сообщении.

Напомним, 13 января на блокпосту недалеко от Волновахи рейсовый автобус попал под обстрель "Града", погибли 12 человек.