В Киеве начался Марш единства в память о жертвах террористов: на Майдан пришли 20 тысяч человек

В Киеве начался Марша единства в память о жертвах террористов под Волновахой – около 20 тысяч человек из парка Шевченко пришли на Майдан Независимости.

Об этом сообщает УНИАН.

На самом Майдане также собрались люди с плакатами "Я – Волноваха" и Je suis Volnovakha.

На центральной площади столицы, у монумента Независимости, собрались священники от разных конфессий, которые проведут молитву в память о погибших.

Напомним, ранее Марш единства в память о жертвах терактов прошел в столице Франции – Париже, там, по подсчетам организаторов, собралось до полутора миллионов человек.