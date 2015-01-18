В Киеве начался Марш единства в память о жертвах террористов: на Майдан пришли 20 тысяч человек

Шествие было организовано в память о погибших мирных жителях, убитых боевиками под Волновахой.
Об этом сообщает УНИАН.
На самом Майдане также собрались люди с плакатами "Я – Волноваха" и Je suis Volnovakha.
На центральной площади столицы, у монумента Независимости, собрались священники от разных конфессий, которые проведут молитву в память о погибших.
Напомним, ранее Марш единства в память о жертвах терактов прошел в столице Франции – Париже, там, по подсчетам организаторов, собралось до полутора миллионов человек.