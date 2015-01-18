Порошенко и Яценюк прибыли на Марш единства с плакатами "Я - Волноваха": опубликованы фото

На Майдане Независимости в центре Киева состоялась панихида по жертвам террористов, погибшим в автобусе под Волновахой и другими жертвами боевиков.

Участие в этой акции приняли Президент Украины Петр Порошенко и руководитель Кабмина Арсений Яценюк, передает УНИАН.

Панихиду совместно отслужили предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, заместитель председателя Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Сергей Мороз, президент Всеукраинского союза церквей христиан веры евангельской-пятидесятников Михаил Паночко, представители других религиозных организаций.

Участники акции вспоминают не только погибших под Волновахой 13 января, но и других мирных украинцев, которые гибнут в войне, а также украинских бойцов.

Подобные акции проходят и в других городах Украины, в частности в Харькове, Николаеве, Краматорске.