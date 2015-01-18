Боевики активно обстреливают украинских военных на Донбассе: опубликовано видео

По состоянию на 13:00 воскресенья, 18 января, боевики уже 25 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

Свой основной огонь боевики сосредоточили на позициях украинцев вблизи донецкого аэропорта, а также на Дебальцевском направлении – Никишино, Чернухино и Чермалык.

Кроме того, были нанесены удары и в Луганской области – в районах Крымского и Славяносербска.

В то же время, после нескольких дней ожесточенных боев в донецком аэропорт у сохраняется относительное затишье.

Тем временем, в сети youtube было опубликовано видео, снятое жителями Донецка, на котором запечатлен залп из "Града" - прямо из жилых кварталов города.

Как сообщал "Главред", по словам советника главы государства, сегодня в 6:00 украинская армия получила приказ нанести удар по скоплениям боевиков в районе Донецка.