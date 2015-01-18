Боевики активно обстреливают украинских военных на Донбассе: опубликовано видео

За пол дня боевики уже 25 раз обстреляли позиции сил АТО, но в аэропорту Донецка относительно спокойно.
По состоянию на 13:00 воскресенья, 18 января, боевики уже 25 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.
Об этом сообщили в пресс-центре АТО.
Свой основной огонь боевики сосредоточили на позициях украинцев вблизи донецкого аэропорта, а также на Дебальцевском направлении – Никишино, Чернухино и Чермалык.
Кроме того, были нанесены удары и в Луганской области – в районах Крымского и Славяносербска.
В то же время, после нескольких дней ожесточенных боев в донецком аэропорт у сохраняется относительное затишье.
Тем временем, в сети youtube было опубликовано видео, снятое жителями Донецка, на котором запечатлен залп из "Града" - прямо из жилых кварталов города.
Как сообщал "Главред", по словам советника главы государства, сегодня в 6:00 украинская армия получила приказ нанести удар по скоплениям боевиков в районе Донецка.