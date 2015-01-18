Порошенко пообещал: мы вернем Донбасс и возобновим там украинство

Президент Петр Порошенко заявил, что власти Украины не отдадут оккупантам ни пяди нашей земли и вернут Донбасс.

Об этом он сказал, выступая в Киеве со сцены на Майдане Независимости после панихиды по жертвам терроризма, пишет УНИАН.

"Десятки тысяч людей собрались сегодня на украинском Майдане Независимости", - отметил глава государства.

"Миллионы людей по всей Украине - от Закарпатья до Луганской и Донецкой областей - сегодня собрались на общую молитву за упокой невинных жертв", - добавил Порошенко.

Тогда же Президент напомнил о трагедии 13 января под Волновахой, когда от российской ракеты системы "Град" погибли 12 пассажиров автобуса. Также он объявил минуту молчания в память о погибших воинах, гражданских и жертвах трагедии под Волновахой.

После этого Порошенко напомнил о сбитом летом боевиками в Донецкой области малазийском "Боинге", когда погибли 298 человек. По его словам, это продемонстрировало, что терроризм - угроза для всего мира. "Весь мир сегодня объединился в борьбе против терроризма", - сказал глава государства.

При этом он напомнил о террористических атаках в Одессе, Харькове, Киеве и других городах и подчеркнул, что их целью является запугивание. "Такую же цель преследовали и террористы в Париже, когда они напали на офис издания Charlie Hebdo и цинично убили журналистов этого издания", - считает Президент.

"… с нами правда, с нами весь мир и с нами Господь Бог, и с нами будет победа. Победа над террором, победа над захватчиками. Мы победим в нашей борьбе за мир", - заявил Порошенко, назвав сегодняшний марш и общую молитву на Майдане исторической акцией.

Обратим внимание, что, по его мнению, "сегодня с Украиной весь мир".

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что сейчас "киборги", которые защищают донецкий аэропорт, демонстрируют мужество, патриотизм, героизм и являются примером того, как нужно защищать Украину.

"Мы не отдадим ни пяди украинской земли, мы вернем Донбасс. Мы возобновим на Донбассе украинство, и мы продемонстрируем, что еще одним чрезвычайно важным фактором нашей победы является наше с вами единство. Сейчас Украина едина как никогда", - добавил он.

Во время своего выступления Президент поблагодарил всех украинцев, которые сегодня присоединились к этой акции в разных городах. "Это дает мне абсолютно твердое убеждение: мы победим, в Украине будет мир. Захватчик будет выброшен с украинской территории. Мы защитим и возродим наше государство", - отметил Президент.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве начался Марша единства в память о жертвах террористов под Волновахой - около 20 тыс. человек из парка Шевченко пришли на Майдан Независимости. Фото смотрите здесь.