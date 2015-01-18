Силовики зачищают от боевиков территорию аэропорта: противник несет потери

В донецком аэропорту украинские военные пытаются зачистить от боевиков ранее захваченную ими территорию.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"В донецком аэропорту подразделения Вооруженных Сил ведут активные действия с целью зачистки территории аэропорта, которая до сих пор контролировалась боевиками", - отметили в ведомстве.

В то же время в штабе АТО добавили, что противник несет потери в живой силе и технике.

"По полученной информации, в рядах незаконных вооруженных формирований наблюдается паника и дезертирство", - добавили в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные почти вплотную подошли к донецкому аэропорту со стороны расположенного поблизости поселка Пески.