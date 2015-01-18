Россия требует отдать боевикам аэропорт Донецка, ссылается на минские договоренности

В МИД России заявили, что, согласно минским договоренностям, украинская сторона должна передать аэропорт Донецка под контроль боевиков.

Об этом говорится на сайте ведомтсва.

"Аэропорт города Донецк в соответствии с минскими договоренностями должен быть передан под контроль ополченцев (так российская пропаганда называет боевиков - ред.)", - отмечается в сообщении.

При этом в российском МИДе утверждают, что украинские войска якобы развернули полномасштабную боевую операцию в попытке отбить этот стратегический объект для того, чтобы "продолжать обстрелы жилых районов Донецка".

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отправил главе украинского государства Петру Порошенко письменное послание, в котором предложил обеим сторонам конфликта на Донбассе план отвода тяжелой артиллерии.