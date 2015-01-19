Главари ДНР призвали Украину к переговорам

Главари ДНР предложили Украине новые переговоры в рамках четырехсторонней контактной группы.

Об этом заявил представитель боевиков Денис Пушилин в комментарии РИА Новости.

"Вы знаете, другого формата, альтернативы я не вижу. Представлены все стороны - и наша сторона, и посредники. Для нас авторитетны и Российская Федерация, и ОБСЕ, у которой все-таки произошли подвижки в сторону непредвзятости и адекватности оценки последних событий", - сказал он, не упомянув, однако, среди "авторитетов" украинскую сторону.

Напомним, ранее Украина заявила о готовности участвовать в консультациях трехсторонней контактной группы по Минским соглашениям в любое время.

Также в МИД отметили, что президент РФ неоднократно подтверждал свою приверженность имплементации Минских договоренностей в полном объеме и без исключений.