Украинские военные освободили часть донецкого аэропорта: приказ о наступлении не получали - СНБО

Силы АТО освободили часть донецкого аэропорта после того, как боевики продемонстрировали нежелание выполнять Минские соглашения.

Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко в эфире российского телеканала "Дождь".

"Приказ начать массированные обстрелы позиций сепаратистов был отдан украинской армии после того, как боевики продемонстрировали полное нежелание выполнять условия минских соглашений"- отметил спикер.

"Когда в последние несколько дней стало понятно, что боевики не собираются придерживаться минских соглашений, было принято решение, в частности, о том, чтобы освободить ту часть территории Донецкого аэропорта, которую заняли боевики", — сказал он.

Лысенко также подчеркнул, что "украинские военные не планируют наступательных действий, которые пересекали бы линию разграничения, зафиксированную Минскими соглашениями".

лидеру Петру Порошенко письменное послание, в котором предложил обеим сторонам конфликта на Донбассе план отвода тяжелой артиллерии.

Также Путин отмечает, что Россия готова совместно с ОБСЕ организовать контроль над прекращением огня на Донбассе. В свою очередь председательствующий в ОБСЕ Ивица Дачич призвал все стороны конфликта "немедленно положить свои усилия на деэскалацию напряженности.