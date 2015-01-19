Украинские военные освободили часть донецкого аэропорта: приказ о наступлении не получали - СНБО

В СНБО отметили, что украинские военные не планируют наступательных действий, которые пересекали бы линию разграничения.
Силы АТО освободили часть донецкого аэропорта после того, как боевики продемонстрировали нежелание выполнять Минские соглашения.
Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко в эфире российского телеканала "Дождь".
"Приказ начать массированные обстрелы позиций сепаратистов был отдан украинской армии после того, как боевики продемонстрировали полное нежелание выполнять условия минских соглашений"- отметил спикер.
"Когда в последние несколько дней стало понятно, что боевики не собираются придерживаться минских соглашений, было принято решение, в частности, о том, чтобы освободить ту часть территории Донецкого аэропорта, которую заняли боевики", — сказал он.
Лысенко также подчеркнул, что "украинские военные не планируют наступательных действий, которые пересекали бы линию разграничения, зафиксированную Минскими соглашениями".
лидеру Петру Порошенко письменное послание, в котором предложил обеим сторонам конфликта на Донбассе план отвода тяжелой артиллерии.
Также Путин отмечает, что Россия готова совместно с ОБСЕ организовать контроль над прекращением огня на Донбассе. В свою очередь председательствующий в ОБСЕ Ивица Дачич призвал все стороны конфликта "немедленно положить свои усилия на деэскалацию напряженности.