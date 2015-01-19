За сутки боевики почти 100 раз обстреляли силовиков и населенные пункты Донбасса

Начиная с 18 часов, 18 января, террористы 35 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Всего за сутки террористы 99 обстреляли позиций сил АТО и населенных пунктов. В то же время на территории донецкого аэропорта продолжаются активные действия по освобождению объектов, захваченных боевиками. Противник несет существенные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба АТО на своей странице в Facebook.

По информации штаба, из минометов, гранатометов и артиллерии бандиты обстреляли Макарово, Сокольники, Красногоровку, Тоненькое, Троицкое, Попасную, Чермалык и Талаковку. Три раза бандиты вели огонь по Крымскому.

"Из "Градов" боевики обстреляли населенные пункты Донецк, Счастье, Трехизбенку, Станицу Луганскую, Нижнее, Тоненькое, Талаковку. По 2 раза огнем из РСЗО террористы накрывали Пески и Кировское.

Наибольше, 8 обстрелов, зафиксировано вблизи Гнутово. Здесь бандиты применяли и минометы, и противотанковые ракетные комплексы, и артиллерию, включая реактивную", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Путин направил украиснкому лидеру Петру Порошенко письменное послание, в котором предложил обеим сторонам конфликта на Донбассе план отвода тяжелой артиллерии.

Также Путин отмечает, что Россия готова совместно с ОБСЕ организовать контроль над прекращением огня на Донбассе. В свою очередь председательствующий в ОБСЕ Ивица Дачич призвал все стороны конфликта "немедленно положить свои усилия на деэскалацию напряженности.

В МИД Украины предлагают России подписать график имплементации Минских соглашений в редакции от 13 ноября и обеспечить прекращение огня с 19 января.