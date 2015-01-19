Филатов: уважаю "кровавого пастора", работали с Турчиновым в самые страшные дни

Представитель депутатской группы "УкрОП", народный депутат Борис Филатов признался, что очень уважает "кровавого пастора" - Александра Турчинова.

Такое мнение бывший заместитель губернатора Днепропетровской ОГА выразил в интервью телеканалу "112-Украина".

"У меня есть определенные симпатии к "кровавому пастору", я имею в виду Александра Валентиновича Турчинова. Я считаю его достойнейшим человеком", - подчеркнул Филатов.

Также он добавил, что это уважение "строится не на каких-то личных симпатиях".

"Когда еще Петр Алексеевич не был президентом, уже тогда мы губернаторствовали в нашей области, и мы были назначены по соответствующему указу Турчинова, как и.о. президента. Нам в самые страшные месяцы, в которые находилась страна, пришлось работать с этим человеком, и я к этому человеку испытываю очень большое уважение", - заявил Филатов.

Кроме того, депутат подчеркнул: "Александру Валентиновичу можно было звонить по три раза в день".

Напомним, именно Турчинов исполнял обязанности главы государства и одновременно спикера парламента после Майдана и бегства Януковича, во время российской аннексии Крыма и начала АТО на Донбассе.