Силовики отражают атаки боевиков, наносят им тяжелые потери: карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе значительно возросло количество и интенсивность обстрелов террористами позиций силовиков, в том числе, из жилых кварталов населенных пунктов.

Об этом говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время в ведомстве уточнили, что ситуация в зоне конфликта имеет тенденцию к обострению.

Также силовики подчеркнули, что "украинские военные отражают атаки боевиков, нанося им тяжелые потери в живой силе и технике".

Обратим внимание, что кроме артиллерии и минометов, террористы массово применяли РСЗО БМ-21 "Град", пренебрегая жизнью местного населения.

В частности, обстрелы террористов привели к жертвам среди мирных жителей в городах Углегорск, Мариьинка, Красногоровка, Дзержинск и Дебальцево. По данным СНБО, последний населенный пункт боевики обстреляли сегодня утром.

"В центр города попало около 15-20 снарядов, ранены, по меньшей мере, 10 человек, в том числе 8-летняя девочка и ее мама. Пострадали много людей, есть тяжелораненые дети, разрушены жилые дома", - говорится на сайте.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе погибли трое украинских военных, еще 66 бойцов - были ранены.