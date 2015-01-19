Под Мариуполем россияне ведут бои по всей линии фронта - СМИ

Под Мариуполем идут бои по всей линии фронта. Жители Орджоникидзевского района слышат залпы тяжелого оружия. Такое чувство, что началась Великая Отечественная война. Обстрел ведут россияне, а затем все это представляется, якобы стреляли ДНРовцы из "Кальмиуса".

Об этом сообщают очевидцы и украинские военные, пишет 0629.

"Бахает настолько сильно, что в квартире дрожат стекла", - говорит мариупольчанка.

По словам заместителя командира 129 отдельного разведывательного батальона Константина Паршина, в данную минуту по всей линии фронта в секторе "М" идут боевые столкновения.

"Наиболее обостренная ситуация сложилась в населенном пункте Гранитное", - добавил он.

Как сообщили изданию в полку "Днепр-1", террористы ведут огонь из артиллерии и системы "Град" по позициям украинских военнослужащих в Тельмановском районе и в районе поселка Сартана.

В батальоне подчеркивают, что огонь ведет российская батарея, которая прикрывается террористическим формированием "Кальмиус". "Стреляют россияне, а затем все это представляется, якобы стреляли ДНРовцы из "Кальмиуса", - добавили военные.

Как сообщил поселковый голова Сартаны Степан Махсма, сейчас обстрелы затихли, но утром, также как и вчера вечером стреляли очень громко.

"Непонятно кто стреляет и куда, но разносится по всему поселку, - сказал Махсма. - Такое чувство, что началась Великая Отечественная война".

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы полка "Днепр-1" заявили об уничтожении диверсионной группы и наблюдательного пункта боевиков в районе села Чермалык, что в 30 км от Мариуполя Донецкой области. Поселок полностью находится под их контролем.