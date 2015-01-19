Порошенко объяснил, почему силовики открыли огонь в донецком аэропорту

Президент Петр Порошенко заявил, что силовики были вынуждены открыть огонь в донецком аэропорту из-за того, что боевики резко увеличили количество обстрелов и запретили эвакуировать с территории объекта наших погибших и раненых бойцов.

Об этом он сообщил в Киеве во время встречи с премьер-министром Польши Эвой Копач, пишет Интерфакс-Украина.

"В последние дни у нас резко выросла интенсивность атак донецкого аэропорта со стороны террористов, а также безнаказанное нарушение режима прекращения огня", - отметил глава государства.

"Позавчера я дал поручение одноразово дать ответ в связи с тем, что нам просто запретили вывезти наших раненных и погибших из донецкого аэропорта", - добавил Порошенко.

В то же время Президент напомнил, что 9 декабря прошлого года был подписан документ об артиллерийской тишине на Донбассе.

"Вчера по моему поручению Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление с утверждением, что мы готовы в любое время, в любую минуту подписать немедленно соглашение о прекращении огня при условии соблюдения минских договоренностей в полном объеме", - сообщил он.

Напомним, ранее спикер АТО Андрей Лысенко заявил, что силовики освободили часть донецкого аэропорта после того, как боевики продемонстрировали нежелание выполнять минские соглашения.