ЦИК признала избранными трех народных депутатов: от Блока Порошенко и "Народного форонта"

Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами Украины по общегосударственному многомандатному избирательному округу Ярослава Лесюка, Ирину Луценко и Юрия Бабия, сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

Об этом сообщает УНИАН.

Сегодня, 19 января, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела заместитель председателя Комиссии Жанна Усенко-Черная.

В ЦИК отметили, что Верховная Рада Украины своими постановлениями от 14 января 2015 года досрочно прекратила полномочия народных депутатов Украины Виталия Ковальчука и Ростислава Павленко, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 по общегосударственному многомандатному избирательному округу от Партии "Блок Петра Порошенко", а также народного депутата Украины Александра Турчинова - от Политической партии "Народный фронт", в связи с личными заявлениями о сложении ими депутатских полномочий. (Как известно, в прошлом году Турчинов был назначен секретарем СНБО, Ковальчук - первым заместителем главы Администрации президента Украины, Павленко - заместителем главы АП - УНИАН).

Таким образом, ЦИК признала избранными народными депутатами Украины по общегосударственному многомандатному избирательному округу трех человек, а именно:

Лесюка Ярослава Васильевича, 1952 года рождения, образование высшее, президент Международной общественной организации "Фонд "Український вимір", проживает в городе Киеве, беспартийный, включен в избирательный список Партии "Блок Петра Порошенко" под № 69;

Луценко Ирину Степановну, 1966 года рождения, образование высшее, народный депутат Украины, проживает в городе Киеве, беспартийная, включена в избирательный список Партии "Блок Петра Порошенко" под № 70;

Бабия Юрия Юрьевича, 1977 года рождения, образование высшее, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета, финансов, налогов и инвестиций Ивано-Франковского областного совета, проживает в городе Ивано-Франковске, члена Политической партии "Народный фронт", включенного в избирательный список политической партии "Народный фронт" под № 75.

Также Комиссией внесены изменения в состав Шевченковской районной в городе Киеве избирательной комиссии, сформированный постановлением ЦИК от 16 апреля 2014 года № 292 "О новом составе Киевской городской и составе районных в городе Киеве избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов".

Напомним, ранее Рада лишила Турчинова депутатского мандата.