На Донбассе идет война, упадет Украина или Россия - эксперт

Военный эксперт Александр Билецкий заявил, что мирные переговоры не разрешат возникший на Донбассе конфликт.

Об этом он сообщил, комментируя новость о пересечении границы Украины двумя батальонно-тактическими группами армии России, пишет Еспресо.TV.

"На востоке происходит война. Или упадет Украина, или Российская Федерация", - считает эксперт.

В то же время он выразил мнение, что мирные переговоры ничего не дадут, а ситуация будет обостряться и дальше. "Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) все делает в Украине через своих агентов влияния, раскачивает ситуацию изнутри", - добавил Билецкий.

"Выход есть: продолжать сотрудничество с НАТО и США. Надо перестать подыгрывать Путину и развивать собственные Вооруженные Силы, чтобы дать отпор агрессору", - отметил эксперт.

Напомним, ранее российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил, что в ближайшее время Россия, скорее всего, не решится на военное вторжение в Украину.