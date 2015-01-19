Боевики не устают обстреливать силы АТО, но в аэропорту Донецка затишье

В понедельник, 19 января, в зоне АТО на Донбассе боевики продолжили нарушать "режим тишины", обстреливая позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что на территории донецкого аэропорта наблюдалось относительное затишье.

"Вместе с тем, боевики осуществляли обстрелы наших позиций вокруг аэропорта - в районе Авдеевки (из миномета), Гранитного (трижды из артиллерии и РСЗО БМ-21 "Град"), Тоненького ("Град"), Новомихайловки (артиллерия), а также вблизи Богдановки, Красногоровки и Славного (из миномета)", - отметили в штабе АТО.

Обратим внимание, что около 16 часов в донецком аэропорту произошло разрушение перекрытия нового терминала. Командованием приняты все меры по оказанию помощи защитникам объекта.

По данным силовиков, в этот же день террористы дважды, из артиллерии и "Града", обстреляли населенный пункт Пески.

Между тем противник четыре раза обстрелял из минометов и стрелкового оружия позиции украинских военных вблизи населенного пункта Центральный и открывал огонь недалеко от Ленинского.

"В районе Мариуполя террористы 11 раз вели огонь по украинским военным из артиллерии, минометов, гранатометов и противотанкового ракетного комплекса. Больше всего обстрелов потерпели наши позиции в районе Николаевки, Гнутово и Чермалыка", - подчеркнули в пресс-центре.

При этом на Луганщине боевики утром пять раз обстреляли позиции Вооруженных Сил под населенным пунктом Крымское. Обстрел велся из артиллерии, минометов и танка.

"Вблизи Станицы Луганской террористы открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия. Во второй половине дня террористы к активным действиям не прибегали", - резюмировали в штабе АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе погибли трое украинских военных, еще 66 бойцов - были ранены.