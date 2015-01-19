Журналист об агрессии России: страну ждут позор на весь мир и нищета

Российский журналист Айдер Муждабаев заявил, что из-за агрессивной внешней политики, в частности, аннексии Крыма, РФ ждут позор на весь мир и нищета.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

""Аренда, продажа" как логичное продолжение "Крымнаша" станут словами года-2015 в Москве", - считает Муждабаев.

"Малый и средний бизнес, средний класс, а, конечно, не нефтегазовые кормушки власти, первыми принесены в жертву агрессивной внешней политике. Впрочем, нельзя сказать, что вообще не заслуженно", - добавил журналист.

"Ведь малые и средние бизнесмены, многие обеспеченные горожане в общем угарном хоре аплодировали Крыму. И большинство разорившихся, потерявших уровень жизни и возможности путешествовать будут пожинать ими же посаженные плоды", - объяснил он.

По его мнению, "воровать нехорошо, убивать - зверство, и за это всегда следует наказание".

"Расплата за Крым и "русский мир", за неуважение к другим и преступление собственного данного слова наступила быстро. Продолжение следует, до полной моральной деградации, позора на весь мир и нищеты", - резюмировал Муждабаев.

Напомним, ранее экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев заявил, что возвращение Крыма в состав Украины было бы выгодно и самой России.