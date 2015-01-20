Боевики не сумели взять под контроль аэропорт: силовики закрепились на окраине Донецка

Украинская артиллерия подавила огневые точки террористов, и закрепились на окраине Спартака, что в 10 км от Донецка. Боевики вместо выполнения поставленной задачи по "взятию под контроль" донецкого аэропорта (ДАП) потеряли часть фланговых позиций.

Об этом сообщает народный депутат от "Народного фронта" координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Противник пытается вести контрбатарейную борьбу, однако неудачно: на протяжении последних двух суток три САУ террористов в результате ударов украинской артиллерии получили значительные повреждения и на буксире отведены в район н.п. Горловка.

Российские военные и боевики продолжают наносить огневые удары по передовым позициям украинских "киборгов" в районе донецкого аэропорта, а так же в районе н.п. Пески, Опытное и Авдеевка.

Таким образом противник пытается воспрепятствовать подходу подкреплений к украинским подразделениям, ведущим бои на фланговых позициях в районе ДАПа, а также проведению их перегруппировк", - пишет Тымчук.

"Попытка "остановить прорыв" украинской бронетехники, выразившаяся в подрыве Путиловского путепровода, стала следствием паники личного состава бандформирования, попавшего под плотный огонь из танковых орудий украинской бронегруппы и вынужденного оставить свои позиции", - отмечает эксперт.

Больше о попытках штурма боевиками донецкого аэропорта и ситуации на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".