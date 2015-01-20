У Порошенко объяснили, почему украинская армия не будет наступать на Донбассе

Советник Президента Петра Порошенко и волонтер Юрий Бирюков рассказал об обстановке на передовой в зоне АТО и заявил, что Украина по-прежнему ищет мирные пути урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью "Фактам".

По его словам, в донецком аэропорту силовикам осталось защищать честь и доблесть украинской армии: "Это намного важнее, чем бетон. [Ситуация] очень тяжелая. Не буду приукрашать действительность. Бои ожесточенные, но это война"

Комментируя вопрос. актуальны ли разговоры Порошенко о мирных переговорах, после того как еще 700 солдат РФ пересекли украинскую границу, волонтер заметил: "Опять же, на лбу у них это не написано. То же СНБО сообщал, что на территории Украины находятся 7,5 тысяч военнослужащих РФ. Зашло 700 - это не более 10 процентов".

"Самое парадоксальное: Россия этого не признает, она опять скажет, что это какие-то добровольцы, любители или заблудившиеся десантники, - подчеркнул советник Порошенко. - Ситуация с необъявленной войной вынуждает искать какие-то скользкие, двусмысленные фразы. Но, с другой стороны, нам по-прежнему хочется мирного урегулирования".

"Мне не хочется, чтобы сейчас был отдан приказ нашей армии идти в тотальное наступление. Мы ужасаемся от того, что вчера погибли 4-5 человек и были ранены 60. При полномасштабном наступлении в день будут гибнуть 400 человек", - рассказал Бирюков.

"Если есть - а она еще есть, пускай и микроскопическая - возможность мирного урегулирования, давайте ее используем. Если ничего не получиться - будем воевать", подытожил он.

Напомним, по данным российской правозащитницы Елены Васильевой, при попытках штурма аэропорта Донецка, были уничтожены почти 400 российских десантников, морпехов, спецназовцев и танкистов.

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