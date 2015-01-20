Боевики используют политику выжженной земли на Донбассе: за сутки осуществили 102 обстрела

Ситуация в зоне антитеррористической операции остается сложной. Террористы продолжают использовать политику выжженной земли. Так начиная с 18.00, 19 января, по состоянию на утро 20 января, террористы 49 раз обстреливали позиции украинских военных и населенные пункты вблизи них.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По информации штаба, чаще всего огонь велся по Крымскому Луганской области и его окрестностях - четыре раза из "Градов" и дважды из минометов. Из реактивных систем залпового огня были трижды обстреляны н.п.Верхняя Ольховка, Нижнее, Трехизбенка, Станица Луганская, Донецк, Геевка, Первомайское и Пески. Вблизи Счастья "работал" танк.

"Из минометов, гранатометов и артиллерии наемники трижды подвергли огню Станицу Луганскую, Санжаровку, Мироновский, по два раза - Смелое, Новгородское. Также огонь отрывался по нашим позициям вблизи Счастья, Трьохзбенки, Марьинки, Красногоровки, Тоненького и других населенных пунктов.

Всего за сутки террористы осуществили 102 обстрела. Наиболее активные точки были подавлены нашими военными.

На территории Луганской области враг циничным обстреливает жилые кварталы, зафиксировано 10 обстрелов непосредственно населенных пунктов. Террористы продолжают использовать политику выжженной земли. Для них главное - уничтожение инфраструктуры и убийство людей", - отметили в штабе.

"В районе донецкого аэропорта незаконные вооруженные формирования продолжают вести огонь по передовым позициям украинских войск вблизи населенных пунктов Пески, Авдеевка и Тоненькое. Наша артиллерия каждый раз подавляет огневые точки боевиков, как только начинается их активность. Объекты, которые ранее были освобождены подразделениями Вооруженных Сил, сейчас остаются под контролем военных",- говорится в сообщении.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук отметил, что украинская артиллерия подавила огневые точки террористов, и закрепились на окраине Спартака, что в 10 км от Донецка. Боевики вместо выполнения поставленной задачи по "взятию под контроль" донецкого аэропорта (ДАП) потеряли часть фланговых позиций.

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Видео: Військове телебачення України