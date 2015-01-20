"Стрелок" грозит Путину международным трибуналом, если не сделает "оргвыводы" по Донбассу

Экс-главарь боевиков на Донбассе Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок", считает, что если президент России Владимир Путин не сделает оргвыводы относительно руководства ДНР и ЛНР, его ждет Гаагский международный трибунал. А лидер ЛНР Игоря Плотницкого для "Стрелка" предатель.

Об этом он заявил в комментарии агентству "Новороссия".

По его словам, перемирие, заключенное Вооруженными силами Украины и главарем ЛНР Игорем Плотницким является предательством ДНР.

"…В ближайшие дни бои будут только усиливаться. В данной связи "крещенское перемирие" Плотницкого - прямое предательство, так как позволит украм сосредоточить свое внимание на ДНР", - заявил Стрелков.

По мнению террориста, Путину грозит Гаагский международный трибунал, если он не произведет кадровые изменения в секторе, отвечающем за ЛНР и ДНР.

"Если президент не хочет в итоге все-таки доехать до Гааги, то "оргвыводы" делать придется. Война возобновилась в полном масштабе. И кому-то надо отвечать за то, что разгромленным в августе-сентябре украм дали 4 месяца на подготовку, перевооружение и сосредоточение", - сказал Стрелков.

Ранее "Стрелок" призвал Россию не "прятать голову в песок" и признать, что она воюет в Украине.

При этом он добавил, что "мы очень странно воюем: мы снабжаем противника и углем, и электричеством".