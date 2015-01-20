Боевики стягивают силы к донецкому аэропорту и на Луганщину: карта зоны АТО

Ситуация в зоне антитерростической операции остается напряженной. Боевики и российские регулярные воинские подразделения пытаются проводить локальные наступательные операции и расширить подконтрольную им территорию.

Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Боевики и российские регулярные воинские подразделения пытаются проводить локальные наступательные операции. Сохраняется высокая интенсивность обстрелов позиций сил АТО и населенных пунктов с использованием минометов, артиллерии, танков и установок "Град", - говорит Лысенко.

"Террористы пытаются расширить подконтрольную территорию и скорректировать в свою пользу линию разграничения. Происходит активная перегруппировка и наращивание сил противника в районе донецкого аэропорта и на территории Луганской области.

Из-за артиллерийского обстрела террористами блокпоста вблизи Мариуполя на направлении "Новоазовск – Красноармейск – Талаковка", пропуск лиц и транспортных средств был временно приостановлен", - отметил спикер СНБО.

Ранее в штабе АТО сообщали, что террористы продолжают использовать политику выжженной земли. Так начиная с 18.00, 19 января, по состоянию на утро 20 января, террористы 49 раз обстреливали позиции украинских военных и населенные пункты вблизи них. За сутки осуществили 102 обстрела.

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