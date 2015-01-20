Путин нагнетает ситуацию в Украине, чтобы отвлечь россиян от проблем экономики - западные СМИ

Кремль будет продолжать свои агрессивные действия на Донбассе, чтобы спасти режим президента РФ Владимира Путина, которому грозит крах из-за экономических неудач.

Такое мнение выразил журналист Джексон Дил в своей колонке для Washington Post, передает ZN.UA.

Американец убежден, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе для Путина более является более опасным, чем экономический спад в его стране.

Так, после обвала мировых цен на нефть российский президент решил сократить все государственные расходы, однако это сокращение не затронуло статьи оборонного бюджета, и в это же время боевики начали свое наступление.

Именно таким образом Путин пытается отвлечь россиян от внутреннего потрясения, накаляя градус внешней агрессии.

В то же время российские резервы, исчисляемые в сотнях миллиардах долларов, позволят Кремлю удержать поддержку среди россиян, хотя уровень жизни миллионов служащих, включая учителей и работников здравоохранения, будет падать.

Кроме того, Путин будет использовать национализм, чтобы отвлечь от внутреннего экономического недовольства.

Тем временем, мирное урегулирование на Донбассе заставит Путина отказаться от своих амбиций подчинить Украину Кремлю – но этот путь для его режима несет большую угрозу, чем экономический спад.

Напомним, в понедельник, 19 января, мировые цены на нефть обрушились ниже 50 долларов за баррель.