Порошенко принял участие в открытии форума в Давосе

Президент Украины принял участие в открытии крупнейшего форума ведущих экономистов мира.
Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Порошенко принял участие в торжественной церемонии открытия мероприятия.
В Давос, где также ожидается участие 40 мировых лидеров, в том числе президента Франции Франсуа Оланда и канцлера Германии Ангелы Меркель.
По словам замглавы Администрации Президента, Шимкива, глава государства 21 января на специальной сессии выступит с докладом "Будущее Украины".
В тот же день, по данным пресс-службы АП, Порошенко примет участие в прямых эфирах телеканалов Bloomberg Europe TV и CNN.
Кроме того, глава украинского государства намерен провести ряд встреч с экономистами, политиками и предпринимателями, с которыми обсудит ситуацию в Украине.
В частности, по словам Шимкива, он встретится с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, мексиканским госдеятелем Хосе Анхелем Гурриа, который в 1994 году вывел Мексику из глубокого экономического кризиса, с основателем форума в Давосе Клаусом Мартином Швабом, а также премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Кецяном, пишет издание.
Кроме политиков, Порошенко намерен встретиться с рядом руководителей частных фондов и корпораций, намеренных инвестировать в украинскую экономику.