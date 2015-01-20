Порошенко принял участие в открытии форума в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Порошенко принял участие в торжественной церемонии открытия мероприятия.

В Давос, где также ожидается участие 40 мировых лидеров, в том числе президента Франции Франсуа Оланда и канцлера Германии Ангелы Меркель.

По словам замглавы Администрации Президента, Шимкива, глава государства 21 января на специальной сессии выступит с докладом "Будущее Украины".

В тот же день, по данным пресс-службы АП, Порошенко примет участие в прямых эфирах телеканалов Bloomberg Europe TV и CNN.

Кроме того, глава украинского государства намерен провести ряд встреч с экономистами, политиками и предпринимателями, с которыми обсудит ситуацию в Украине.

В частности, по словам Шимкива, он встретится с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, мексиканским госдеятелем Хосе Анхелем Гурриа, который в 1994 году вывел Мексику из глубокого экономического кризиса, с основателем форума в Давосе Клаусом Мартином Швабом, а также премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Кецяном, пишет издание.

Кроме политиков, Порошенко намерен встретиться с рядом руководителей частных фондов и корпораций, намеренных инвестировать в украинскую экономику.