Украина готова ввести военное положение, но пока не время - нардеп

Украина готова ввести военное положение, в случае обострения ситуации на Востоке, но это пока не актуально. Если хоть одна тактическая группа появится на территории Черниговской или Харьковской области, Украина объявит войну России.

Об этом сказал председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский в интервью 5 каналу.

По его словам, уже все необходимые решения для объявления военного положения есть, они "подписаны и запечатаны в конверты".

"Если не дай Бог, в Черниговской области или в Харьковской появится хоть одна батальонно-тактическая группа, будет объявлена война России, но это не тот сценарий, о котором мы должны мечтать", - сказал он.

"Что даст военное положение? С точки зрения мобилизации - ничего. С точки зрения наличия танков у нас... Если мы объявим военное положение, у нас что больше танков станет?" - сказал Пашинский.

"Нам МВФ как воюющей стране скажет, что денег не дадим, потому что есть устав Международного валютного фонда. Мы очень нуждаемся сейчас в финансовой помощи", - добавил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украине может быть введено военное положение, если мирные формы урегулирования конфликта на территории нашей страны не дадут результата.

Видео: 5.ua