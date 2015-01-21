Украинские военные остановили россиян на Бахмутке, бои за донецкий аэропорт продолжаются

Минувшая ночь, 21 января, в зоне проведения антитеррористической операции прошла напряженно. Боевики обстреливали наших военных, применяя все виды вооружения. В районе 29 и 31 блокпостов на Бахмутке украинские военные остановили наступление российских войск.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Начиная с 18.00, 20 января, бандиты начали обстреливать наших военных из вооружения танка в районе населенного пункта Донецкий Луганской области .

В донецком аэропорту подразделения Вооруженных Сил продолжают активные действия.

С 18.04 на Луганском, Дебальцевском и Донецком направлениях террористы из РСЗО БМ-21 обстреляли четыре раза Крымское, дважды Нижнетеплое, Тоненькое, Пески, а также Нижнее и Трехизбенку.

С минометов и артиллерии незаконные вооруженные формирования обстреляли Трехизбенку, Новотошковское, Ольховое, Тошковку, Красногоровку, Тоненькое.

В 00.10 неподалеку от Марьинки произошло боевое столкновение", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 января украинские военные заявили, что россияне атаковали 29 и 31 блокпосты при поддержке бронетехники, столько танков еще не было.

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