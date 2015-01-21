В донецком аэропорту ранен Дмитрий Ярош: лидера "Правого сектора" спасла каска

Лидер "Правого сектора", народный депутат Дмитрий Ярош был ранен во время обстрела донецкого аэропорта.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов, депутат эвакуирован с поля боя.

"В бою в аэропорту ранен народный депутат Дмитрий Ярош. Он эвакуирован с поля боя. Ранение как оказалось серьезное, но опасности для жизни нет. Накрыло близким разрывом снаряда. АПДЕЙТ: врач осмотрел, предварительный диагноз - оскольчатый открытый перелом нижней трети плеча (до локтя). Рука повреждена серьезно, ранение головы легкое - каска спасла, по касательной задело", - сообщил журналист.

Ранее волонтер Роман Доник в своем Facebook сообщал, что ранение Яроша было незначительным - его "замазали зеленкой" и он воюет дальше.

"Дабы упредить новую волну фейков, некрологов и паники.

Провідник, он же Яструб, он же народный депутат Дмитрий Ярош, легко ранен.

Осколки града. Кости целы, слегка задеты мягкие ткани.

В госпитализации нет необходимости. Замазали Дмитра зеленкой, воюет дальше", - сообщил Доник.

Напомним, в зачистке аэропорта и поселка Пески принимают участие бойцы Добровольческого украинского корпуса – боевого крыла "Правого сектора".