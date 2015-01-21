Россия стягивает технику на Донбасс: в Краснодоне и Торезе 160 танков и 150 бронемашин

Россия увеличивает свое военное присутствие на востоке Украины и в приграничных районах.

Об этом сказал спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"В результате понесенных потерь в технике и живой силе российская сторона провела наращивание сил оккупационного контингента ВС РФ, действующего на территории Донецкой и Луганской областей.

Так, в районе Луганска зафиксировано появление значительного количества российских солдат без опознавательных знаков.

В Краснодоне Луганской области появилось около 60 танков, более 50 БМП и БТР, а также около 100 ТБМ "Тигр".

В Горловка происходит замена боевиков бандформирования ДНР на подразделения ВС РФ.

В районах Шахтерска и Тореза Донецкой области сосредоточено около 100 танков ВС РФ.

Все это свидетельствует о грубом нарушении российской стороной Минских договоренностей и продолжении военной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Ранее "Глаdред" сообщал, что ночью, 21 января, в Луганск зашло огромное количества военной техники.