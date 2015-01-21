Военный эксперт: "мирный план" Путина предполагает не мир, а консервацию войны

Так называемый "мирный план" Путина – не программа урегулирования конфликта на Донбассе, а технический протокол приостановки и консервации боевых действий, именно в такой форме и в тот момент, когда и где это выгодно именно для РФ.

Об этом заявил военный эксперт Константин Машовец во время чата в "Главреде".

"Основными положениями этого так называемого "мирного плана" является установление "режима тишины", отведение тяжелых вооружений, создание так называемых "гуманитарных коридоров" и применение ремонтных бригад для восстановления инфраструктуры региона", - отметил он.

При этом Машовец подчеркнул, что все эти инициативы выглядят красиво только на бумаге.

"На бумаге все это выглядит довольно содержательно и красиво, но все прекрасно понимают, что это, скорее не мирный план, а протокол консервации и заморозки ситуации, так сказать еще один шанс для боевиков удержаться при власти на захваченных территориях", - убежден эксперт.

Кроме того, аналитик заявил, что такого рода "мирные планы" от врага потому и появляются, что противник не собирается их выполнять.

"Любые мирные планы предполагают восстановление юрисдикции Украины над временно оккупированными боевиками районами Донбасса. Другими словами, Минские договоренности в случае их выполнения фиксировали бы конечное поражение нашего врага", - добавил эксперт.

Машовец подчеркнул, что именно поэтому эти договоренности были сорваны, началась недавняя активизация боевых действий и тут появляются какие-то "мирные планы" Путина, которые, по сути, повторяют те же самые технические требования Минских договоренностей, но уже без фиксации восстановления украинской юрисдикции над оккупированными территориями, то есть главного вопроса, который не удовлетворяет Путина".

"Минские договоренности сегодня выполняются сторонами конфликта только в той части, которая удовлетворяет каждую из сторон конфликта. Фиксированная линия разграничения, по мнению боевиков, не является фиксированной. По причинам и поводам нарушения исполнения Минских договоренностей можно спорить долго, но факт остается фактом: эта линия разграничения не удовлетворяет ни нынешнюю украинскую власть (что естественно), ни террористов, которые считают, что они "достойны большего", - добавил аналитик.

Больше о новых атаках боевиков и ситуации на Донбассе смотрите в спецтеме "Главреда".