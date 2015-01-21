Стало известно, какую технику Россия стянула на Донбасс: Т-80 и зенитки "Тор-М2"

Россия подтягивает на Донбасс свою новейшую военную технику, которая может нанести серьезный урон силам АТО, мирному населению и инфраструктуре региона.

Об этом заявил эксперт по видеомониторингу и идентификации техники в комментариях для Inform Napalm.

В частности, на видео, снятом россиянами на подъезде к границам Украины, оказались новейшие танки Т-80, похожие на украинские "булаты".

"В этом видео интересно наличие танков. Это Т-80 в сопровождении десантников. Сейчас они зашевелились в первый раз. Так что, возможно появятся в Украине в скором времени, если уже там не сидят", - заявил он.

Эксперт также обратил внимание на то, что эти "танки, Т-80, в сочетании с десантниками могут быть очень опасны. Форма экранов на их башнях напоминает украинский танк "Булат". Объявившись в тылу (а это классическая советская стратегия) эти псевдо-Булаты могут наделать много бед".

На другом видео из Сети, судя по подписи, снятом в Шахтерске и подписанном "ТОС-1А "Буратино" 20.01.2015" - запечатлены, скорее всего, не огнеметные установки, а другой тип вооружения.

"С высокой степенью вероятности можно предположить, что это российский тактический зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена "Тор" (по классификации МО США и НАТО — SA-15 Gauntlet ("Латная рукавица")). И не просто "Тор", а его новая модификация – Тор-М2 (9К332)", - добавил он.

Также эксперт заявил, что "вероятность путешествия подобного объекта в зоне боев без охраны приближается к нулю".

"То, что его пытаются выдать за ТОС-1А "Буратино", тоже звоночек не очень хороший. Поэтому я бы не стал "играть" на такие шансы. Я думаю, что "Буратино" в зоне АТО также где-то шатается (дыма без огня не бывает). Просто нужно дождаться того момента, когда эта установка попадёт в кадр. Не думаю, что ожидание будет длительным. возможно его захотят применить в районе наступления: быстро вывести на позицию, нанести удар и отвести без шума и пыли", – прокомментировал он.

Для справки: зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" активно разрабатывался в 2008–2009 годах. Является новым комплексом войсковой ПВО малой дальности, производится на "Ижевском электромеханическом заводе "Купол".

Отличается повышенной эффективностью отражения массированных налётов современных средств воздушного нападения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.

Напомним, ранее стало известно о большом количестве военной техники, введенной боевиками в Краснодон и Торез.