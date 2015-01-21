У России нет запаса прочности, поэтому Путин психует и нарывается на открытую войну - Чорновил

Активизация боевых действий на востоке Украины связана с тем, что президенту РФ Владимиру Путину необходимы хоть какие-то военные достижения для улучшения своей позиции на переговорах. А на сегодняшний день запаса прочности у России нет, поэтому российский лидер и психует.

Об этом заявил экс-нардеп, политолог Тарас Чорновил в комментарии изданию "ГОРДОН".

"Если еще несколько месяцев назад говорили, что запас прочности у России 2-3 года, то на сегодняшний день многие эксперты говорят о том, что этот запас прочности всего 2-3 месяца. Поэтому Путин сейчас психует. Ему нужно достигнуть хоть каких-нибудь результатов, ему нужно хоть что-нибудь захватить, где-нибудь закрепиться и показать какие-то преимущества, чтобы с ними так или иначе вести переговоры", – сказал экс-нардеп.

"Втягиваться нам сейчас в прямую войну – это повторение Иловайска, только по всей территории конфликта. Под украинскую границу подтянуты очень серьезные войска и Путин нарывается на открытую войну, но при этом воевать против всего мира он пока не готов, поскольку Россия намного слабее, чем кто-либо мог бы подумать, в том числе и в военном плане. При таких обстоятельствах нам нужно сцепив зубы этот период выстоять", – считает эксперт.

"Можно дискутировать о том, насколько мы можем отстреливаться, но начать наступательную операцию и втянуться полномасштабной войну – это десятки тысяч жертв. Нужно понимать, как воюет Россия, посмотрите на тот же Кавказ – это выжженная земля, выжженные города, полное уничтожение всего. Это уничтожение инфраструктуры всей страны, а не только Донбасса. В этих обстоятельствах выиграть в полном понимании мы не можем", – отметил Чорновил.

По его мнению, наилучшей стратегией действий для Украины могло бы стать сдерживание на линии фронта и втягивание в переговорный процесс.

"Нам нужно, отбиваясь, максимально втягивать Россию в переговорный процесс, выстоять несколько месяцев, после чего Россия, я думаю, уже не сможет диктовать свои условия", – отметил Чорновил.

"Для России сами эти территории значения не имеют. Взятый аэропорт, который не представляет никакой стратегической или тактической ценности, был бы, конечно, важен как удар по нашему достоинству. Но это очень второстепенно и для них ничего не меняет.

Пока Россия еще что-то может, ей важна война, но война, которую они могли бы каким-то образом оправдать и списать на кого-то. В таком случае не будут включены самые последние санкции. Им нужно, чтобы войну начали мы", – считает эксперт.

По словам Чорновила, в процессе боев в донецком аэропорту российские войска пытались спровоцировать ВСУ на операцию в Донецке, что стало бы ловушкой для украинских военнослужащих.

"У меня такое ощущение, что под донецким аэропортом не столько старались отбить сам аэропорт, сколько втянуть украинские войска в середину Донецка. Насколько я знаю, начальник генерального штаба Муженко приехал в донецкий аэропорт с той целью, чтобы наши войска не поддались на эту провокацию. А если бы поддались, то это был бы самый страшный котел, по сравнению с которым Иловайск выглядел бы маленькой радостью.

После этого было бы масштабное континентальное наступление, которое окончилось бы колоссальными потерями территорий и очередным новым миром, но уже без всей Донецкой и Луганской области, возможно, без Харькова и, возможно, без юга Украины. Для них бы это были страшные жертвы, но эти жертвы были бы не сопоставимы с теми жертвами, которые могли понести мы. Тогда они готовы были применять авиацию и ракеты", – отметил Чорновил.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенок отмечал, что Кремль хочет вывести конфликт в Донбассе на новый уровень. Опасение, что Запад может ввести новые санкции, удерживает сейчас Путина от перехода к полномасштабному конфликту и использования качественно новых видов вооружений в Донбассе.