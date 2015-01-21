К "киборгам" прорвалось подкрепление: опубликовано видео обстрела донецкого аэропорта

В донецком аэропорту продолжается боевая операция. К "киборгам" прорвалось подкрепление.

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"К позициям украинских военных подошли дополнительные резервы и доставлены боеприпасы ", - сообщил он.

Начальник Генштаба генерал-полковник Виктор Муженко находится в зоне АТО и руководит подразделениями Вооруженных Сил Украины, отметил Лысенко.

Между тем, в Интернете появилось видео на котором видно, как террористы штурмуют новый терминал.

Как известно, в результате боев террористы взорвали взлетно-посадочную полосу аэродрома.

По мнению политолога Тараса Чорновола, под донецким аэропортом не столько старались отбить сам аэропорт, сколько втянуть украинские войска в середину Донецка.

"Насколько я знаю, начальник генерального штаба Муженко приехал в донецкий аэропорт с той целью, чтобы наши войска не поддались на эту провокацию. А если бы поддались, то это был бы самый страшный котел, по сравнению с которым Иловайск выглядел бы маленькой радостью", - говорит эксперт.

видео: TheMedvedova