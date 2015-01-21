Украина требует объяснений от России, зачем к границе стянули 50 тысяч солдат

20 января Киев обратился к Российской Федерации с требованием разъяснений пребывание более 50 тысяч российских военнослужащих возле границы с Украиной.

Об этом говорится в комментарии спикера МИДа Украины Евгения Перебийниса, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"По информации компетентных органов Украины, Российская Федерация сосредоточила вдоль украинско-российской государственной границы более 50 тысяч российских военнослужащих, находящихся в состоянии полной боевой готовности, развернула в непосредственной близости к территории Украины вооружение и военную технику, которая ранее не дислоцировалась в приграничных районах РФ", - подчеркивается в комментарии.

В МИДе подчеркнули, что осуществление соседним государством этих и других мероприятий военной деятельности с неопределенными задачами вызывает естественное беспокойство в Украине, противоречит международным обязательствам российской стороны, в том числе в контексте Минских договоренностей, а также подрывает международные усилия, направленные на деэскалацию ситуации на востоке Украины.

"Принимая во внимание данный факт, Украина, используя определенную в Венском документе о мерах укрепления доверия и безопасности, участниками которого являются все государства-члены ОБСЕ, процедуру консультаций относительно военной деятельности, которая вызывает беспокойство, 20 января обратилась по соответствующему каналу связи ОБСЕ к Российской Федерации с требованием официально сообщить цели, районы проведения РФ указанной воинской деятельности, дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество и типы формирований и частей, которые принимают в ней участие", - подчеркивается в сообщении.

В МИДе также отмечают, что автоматически этот запрос разошелся сетью ОБСЕ всем государствам-участникам.

В соответствии с Венским документом Россия обязана предоставить соответствующие разъяснения в течение 48 часов с момента получения запроса, то есть 22 января.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что в Украину вторглись еще более 2 тыс. российских военных, а также 200 танков и бронетранспортеров.