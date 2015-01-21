Эксперт рассказал, когда будет возможно масштабное вторжение России

Ни у кого не вызывает сомнения, что боевые действия на Донбассе активизируются весной-летом, однако масштабное вторжение России маловероятно.

Об этом заявил военный эксперт Константин Машовец во время чата в "Главреде".

"Тот факт, что весной-летом произойдет активизация боевых действий, ни у кого не вызывает сомнения. Что касается полномасштабного вторжения – считаю его маловероятным по нескольким причинам", - заявил он.

Главным аргументом Машовец назвал тот факт, что если бы вторжение было возможным – оно бы уже произошло.

"Что касается характера активизации, то считаю, что размах и масштабность будут соответствовать размеру зоны конфликта", - сказал он.

Аналитик подчеркнул, что "активные наступательные действия террористов и россиян вряд ли будут иметь глубокий характер".

"Максимум, на что они могут надеяться – оперативные цели и задачи. Преимущественно будут решаться задания тактического характера. На самом деле это может вылиться в попытки расширения оккупированных территорий за счет районов, ныне подконтрольных украинской власти", - добавил эксперт.

Отдельно Машовец заявил, что считает фантастическими проекты о "походах на Крым, Запорожье или Харьков".

"Вряд ли они будут иметь под собой реальные основания. Если только власть Украины будет способна до весны удержать ситуацию в стране, как в социально-политическом, так и в финансово-экономическом смысле, стабильной. Если власти не удастся этого сделать, тогда вероятность глубокой, то есть полномасштабной войны, значительно возрастет", - резюмировал он.

Напомним, во время чата в "Главреде" военный эксперт отметил, что не считает "план Путина" мирным предложением – по его мнению, это скорее технические условия для консервации конфликта на Донбассе.