Боевики не устают атаковать силы АТО, получают адекватный ответ

В среду, 21 января, в зоне АТО на Донбассе боевики осуществили 72 обстрела объектов и позиций силовиков, противник получил адекватный ответ.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что атаки были совершены в период с 6:00 до 18:00 сегодняшнего дня.

"В районе донецкого аэропорта не прекращаются активные действия подразделений Вооруженных Сил. Противник оказывает сопротивление, но наши защитники выполняют поставленные задачи", - добавили силовики.

По их данным, террористы не прекращают обстрелы позиций украинских войск вокруг аэропорта - вблизи населенных пунктов Тоненькое, Пески, Авдеевка. В частности, огонь из артиллерии и реактивных систем залпового огня по Тоненькому боевики открывали 10 раз.

"В 15:00 состоялось боевое столкновение с боевиками в районе Марьинки. Украинские патриоты дали достойный отпор нападающим", - отмечается в сообщении.

Между тем на Луганщине, в районе 29 и 31 блокпостов (населенные пункты Крымское, Нижнее, Новотошковка), ситуация существенно не изменилась. После того, как вчера наступление противника было остановлено, силы АТО наносят артиллерийские удары по позициям нападавших и проводят перегруппировку для восстановления линии разграничения.

"Противник ведет обстрел 29 блокпоста и наших позиций вблизи 31 блокпоста из минометов, артиллерии и РСЗО "Град", но, по сравнению со вчерашним днем, интенсивность огня террористов снизилась", - рассказали в пресс-центре.

Также сегодня возобновились активные обстрелы боевиками позиций силовиков в районе Мариуполя. Восемь раз под огонь из минометов, артиллерии, танков и "Градов" попадали укрепленные пункты силовиков вблизи Гнутово.

"Вблизи населенных пунктов Чермалык и Талаковка боевики открывали огонь по украинским военным из стрелкового оружия, а вблизи Павлополь и Первомайска - из минометов", - подчеркнули в штабе АТО.

В этот же день террористы осуществили несколько обстрелов на Дебальцевском направлении.

При этом они не прекращали вести огонь по мирным гражданам. Обстрелу из "Градов" подвергся населенный пункт Гнутово, из танков боевики обстреляли Чермалык, а город Счастье был обстрелян дважды - из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Напомним, ранее командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что с декабря месяца прошлого года на востоке Украины у боевиков стало вдвое больше российского оборудования.