Кучма о конфликте на Донбассе: там воюет Россия с Украиной

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что Россия сейчас не пойдет на открытый ввод своих войск в нашу страну.

Об этом он сообщил во время открытия выставки в Киеве, пишет Укринформ.

"Россия сегодня не пойдет на открытый ввод своих войск в Украину. Они же до сих пор не признают то, что регулярные российские войска участвуют", - отметил бывший глава государства.

"Хотя сегодня и дураку понятно, что без российских военных не происходят все эти события", - подчеркнул Кучма.

По его мнению, нынешнее массированное наступление российской армии является давлением на Украину и ее сторонников.

"Это давление. На Украину в первую очередь. Чтобы мы согласились с теми условиями, которые выдвигает Россия. Это давление на европейцев, на Соединенные Штаты Америки - смотрите, я не остановлюсь до тех пор, пока вы не пойдете на мои условия", - сказал он.

"Но я не думаю, что мир сегодня не понимает, к чему это приведет. Это будет поражение не только Украины, а поражение европейцев в том числе", - сообщил экс-президент, выразив надежду, что "здравый смысл у европейцев победит боязнь потерять деньги".

Также он отметил, что категорически не соглашается, когда говорят, что украинцы на Донбассе воюют с россиянами.

"На территории Украины воюет Россия с Украиной. Я глубоко убежден, что мы из этого выйдем более сильной нацией, более сплоченной нацией. Потому что, как мы видим по сегодняшней ситуации, нам этого не хватает", - заявил бывший глава украинского государства.

Напомним, ранее Леонид Кучма сообщил, что не верит в успех сегодняшней встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" в Берлине.