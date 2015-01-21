Кучма о конфликте на Донбассе: там воюет Россия с Украиной

РФ сегодня не пойдет на открытый ввод своих войск в нашу страну, считает экс-президент.
Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что Россия сейчас не пойдет на открытый ввод своих войск в нашу страну.
Об этом он сообщил во время открытия выставки в Киеве, пишет Укринформ.
"Россия сегодня не пойдет на открытый ввод своих войск в Украину. Они же до сих пор не признают то, что регулярные российские войска участвуют", - отметил бывший глава государства.
"Хотя сегодня и дураку понятно, что без российских военных не происходят все эти события", - подчеркнул Кучма.
По его мнению, нынешнее массированное наступление российской армии является давлением на Украину и ее сторонников.
"Это давление. На Украину в первую очередь. Чтобы мы согласились с теми условиями, которые выдвигает Россия. Это давление на европейцев, на Соединенные Штаты Америки - смотрите, я не остановлюсь до тех пор, пока вы не пойдете на мои условия", - сказал он.
"Но я не думаю, что мир сегодня не понимает, к чему это приведет. Это будет поражение не только Украины, а поражение европейцев в том числе", - сообщил экс-президент, выразив надежду, что "здравый смысл у европейцев победит боязнь потерять деньги".
Также он отметил, что категорически не соглашается, когда говорят, что украинцы на Донбассе воюют с россиянами.
"На территории Украины воюет Россия с Украиной. Я глубоко убежден, что мы из этого выйдем более сильной нацией, более сплоченной нацией. Потому что, как мы видим по сегодняшней ситуации, нам этого не хватает", - заявил бывший глава украинского государства.
Напомним, ранее Леонид Кучма сообщил, что не верит в успех сегодняшней встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" в Берлине.