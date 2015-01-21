Политолог рассказал о "циничной и коварной" тактике России

Политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко прокомментировал дальнейшие переговоры относительно конфликта на Донбассе и заявил, что РФ нельзя доверять.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Гордон".

"Принципиальные условия дальнейшего продвижения переговорного процесса должны заключаться в следующем: прекращение огня, потому что они (боевики - ред.) открыли огонь, они атакуют аэропорт и целый ряд населенных пунктов", - отметил эксперт.

"Это условие должна выполнить сама Россия, в том числе российские военные, которые штурмуют донецкий аэропорт. Во-вторых, нужно отвести войска сепаратистов с тех нейтральных территорий, которые они захватили", - добавил он.

В то же время Фесенко выразил мнение, что РФ нельзя доверять.

"Циничная и коварная тактика России заключается в том, чтобы сначала о чем-то договориться, потом нарушить договоренности и с позиции силы требовать договариваться снова, чтобы закрепить "новые достижения". Такому партнеру доверять нельзя", - подчеркнул политолог.

Напомним, ранее Владимир Фесенко заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Берлине перед началом переговоров относительно конфликта на Донбассе в "нормандском формате" сделал много неправдивых заявлений.